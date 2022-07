Kust komt weekend tevreden door

De horeca aan de kust blikt vanzelfsprekend tevreden terug op het zonovergoten weekend. Ook de redders hadden de stranden onder controle en kregen geen al te grote incidenten voor de kiezen.

Het springtij zorgde ervoor dat het water meer dan gewoonlijk opschoof richting de dijk, waardoor badgasten voortdurend hun handdoek moesten verleggen. Ook de stroming stond sterker door het natuurfenomeen, maar dat veroorzaakte weinig moeilijkheden in zee.

In Blankenberge stond de teller op het strand zondagnamiddag op 25.000 bezoekers. De reddingsdienst was voorbereid en had voldoende mankracht en medisch personeel opgetrommeld.

Dinsdag verwachten ze aan de waterlijn wel een grotere uitdaging. Dan zouden de temperaturen flirten met de hitterecords en de grens van 40 graden. De zee is dan een van de enige plekken in de buitenlucht waar nog afkoeling te halen valt.