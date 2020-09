Kust krijgt eerste herfststorm

Het gaat morgen stevig waaien, met aan zee in de namiddag zelfs een noordwesterstorm. Voor de kust en West-Vlaanderen geeft het KMI dan code oranje.

De wind waait morgen eerst meestal matig uit het zuidwesten maar neemt in de namiddag toe in kracht. Aan de kust en in het westen van het land staat er op het einde van de namiddag een krachtige tot zeer krachtige noord-noordwestenwind. De rukwinden kunnen aan zee al oplopen tot 90 km/uur, mogelijk meer.

Avond

Vrijdagavond neemt de wind nog verder toe in kracht. Aan zee staat er een noordwesterstorm. Landinwaarts staat er een soms stormachtige noordwesten- tot noordenwind in het noordwesten van het land. Elders waait de wind matig tot krachtig uit het zuidwesten tot westen. De rukwinden kunnen oplopen tot 110 km/uur of meer tijdens de buien aan de kust.