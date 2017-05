Kust luidt alarmbel over toeristische subsidies

Vlaams minister van toerisme Ben Weyts (N-VA) keurde vorig jaar slechts één project goed, een groot contrast met de jaren daarvoor. Toen kreeg de kust 11 miljoen euro aan subsidies. Vorig jaar was dat 1,8 miljoen. En dat is veel te weinig, vinden de kustburgemeesters. “Ontegensprekelijke vaststelling is dat de kust, nochtans dé toeristische regio van Vlaanderen, de voorbije twee jaar zeer stiefmoederlijk wordt behandeld door de Vlaamse regering", aldus Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene en Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Vandaag kwamen de verschillende West-Vlaamse volksvertegenwoordigers samen op uitnodiging van Westtoer, het autonoom provinciebedrijf dat al die spelers met een rol in de toeristisch-recreatieve sector in West-Vlaanderen samenbrengt. Eén van de agendapunten was de steeds maar dalende subsidiecijfers voor De Kust. De kust luidt dan ook de alarmbel en vreest dat de koerswijziging onomkeerbare gevolgen zal hebben voor zijn toeristische sector.

In het verleden weerklonk al eens een kritische noot op de financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen voor het kusttoerisme, maar globaal gezien was er wel lof voor het beleid dat door de toenmalig Vlaams minister voor toerisme, Geert Bourgeois (N-VA), werd uitgetekend.