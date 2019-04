't Is mooi weer maar toch staat er een strakke wind. Voor verhuurders van parasols, windschermen en strandzetels is dit ideaal. En dat mag wel na de koude tijdens de eerste week van de paasvakantie. Zwemmen in zee is verboden want er staan geen redders. Westtoer raadt aan om de trein en de kusttram te gebruiken om te reizen naar en langs de kust. Het mooie weer houdt aan tot en met paasmaandag. Daarna is er minder zon, maar het blijft warm.