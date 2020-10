Kust neemt ook maatregelen

Sommige kustgemeenten nemen nog extra maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo moet je in onder andere Nieuwpoort altijd je mondmasker dragen als je buitengaat, behalve in natuurgebieden.

Voor kusthotels en niet-essentiële winkels was de booschap van de federale regering natuurlijk een zware klap. Zij hadden de herfstvakantie helemaal anders voorgesteld, nu het ook wat droger zou worden vanaf volgende week. Het herfstshoppen beperkt zich dus noodgedwongen tot dit weekend.

Het was dan ook drukker dan anders in de winkelstraten. Mensen willen nog snel wat inkopen doen, bons opgebruiken of genieten van een dagje op verplaatsing. Vanaf maandag valt die kans namelijk voor zes weken weg. Zo zien hotels het aantal annulaties de lucht ingaan, nu ook zij hun restaurant en bar moeten sluiten deze periode.