Kust ondervindt meeste hinder van vakbondsactie

De staking van de drie vakbonden zorgt ook vandaag voor ernstige hinder op ons net. Hoewel er in de rest van Vlaanderen beduidend meer bussen uitrijden, deden de kusttrams het deze ochtend slechter. Toen reden nog maar een op de vijf kusttrams uit. Intussen is dat aantal wel al opgelopen tot 30...

"Van de Kusttrams rijdt ongeveer 20 procent, maar dit aantal zal in de loop van de dag wellicht nog toenemen," laat vervoersmaatschappij weten. Dat terwijl net meer personeel van De Lijn in de andere provincies terug aan de slag gaat. Zes op de tien bussen rijdt op de streeklijnen aan de kust. Verder ondervindt het stadsnet in Brugge ook lichte hinder.

Hele dag al hinder

De hele zaterdag al was de dienstverlening van De Lijn zwaar verstoord in West-Vlaanderen. De hinder was het grootst voor de stadsnetten: in Oostende, Brugge en Kortrijk reden de bussen zeer onregelmatig, in Knokke rijdt geen enkele bus. In Roeselare reden de bussen wel normaal. De streeklijnen in West-Vlaanderen zijn minder verstoord. Ongeveer 60 % van de bussen rijdt. Ongeveer 40% van de kusttrams rijden. Er rijden er deze namiddag wel meer dan vanmorgen.

Geen ticketverkoop

De kleine kusttramwinkels moeten sluiten door de vakbondsactie. Bijgevolg worden van vrijdag tot en met maandag geen vervoerbewijzen en Pluskaarten verkocht in Lijnwinkels langs het Kusttramtraject. Je kan best reizen met een sms-ticket, m-ticket of een Lijnkaart uit een ander verkooppunt.

Op de website van De Lijn kan je er ook een attest downloaden, mocht je door de actie niet of te laat op het werk aankomen.

