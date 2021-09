Kust: strandredders paraat & aangepast treinverkeer

Ook dit weekend blijven de strandredders dus paraat. In Oostende bijvoorbeeld zijn er drie bewaakte strandzones tot en met 15 september en dit dagelijks tussen 10.30 en 18.30 uur.

Het gaat over de zones Mariakerke, Koninginnelaan en Kemmelberg. Het is verboden en erg gevaarlijk om in zee te gaan buiten deze bewaakte strandzones, of buiten de momenten waarop de strandredders actief zijn.

Ook tijdens de maand september blijven er dagelijks van 10.30 tot 18.30 uur drie strandreddingsposten actief.

Nog tot en met 15 september zijn de volgende reddingsposten paraat:

* Mariakerke (+EHBO)

*Koninginnelaan

* Kemmelberg (+ EHBO)

De bewaakte zwemzones zijn herkenbaar aan gele grensboeien, de beachflags aan de waterlijn, een reddersstoel aan de waterlijn en de signalisatievlag (groen-geel-rood). Hieronder staan deze zones ook op een kaartje van Oostende aangegeven. Op de locaties van de andere (gesloten) reddingsposten werd intussen het signalisatiemateriaal verwijderd om alle verwarring te voorkomen.

(lees verder onder de kaart)

"Zwem enkel in bewaakte zone"

Met het mooie weer op komst dit weekend, wil Stad Oostende in het belang van de veiligheid nogmaals oproepen om enkel gebruik te maken van de bewaakte zones bij een strandbezoek. Het is verboden, onveilig en onverantwoord om in zee te gaan buiten deze bewaakte strandzones, of buiten de momenten waarop de strandredders actief zijn.

(lees verder onder de foto)

Ook druk spoorverkeer naar de kust

Met het mooie weer dat wordt voorspeld voor de komende dagen, verwacht NMBS dit weekend meer reizigers op de treinen van en naar de kust. "Daardoor kan het drukker worden dan normaal op de trein en zullen reizigers mogelijk langer moeten wachten in het station vooraleer ze een trein kunnen nemen waarop nog plaatsen beschikbaar zijn," zegt de NMBS

Minder treinen door werken

"Bovendien wordt door werken van Infrabel dit weekend het treinaanbod van en naar de kust aangepast, waardoor er minder treinen dan normaal kunnen rijden. NMBS raadt wie naar de kust wil aan hier rekening mee te houden en zijn of haar reis goed voor te bereiden.

De werken van Infrabel kaderen in de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. Daarvoor wordt zowel aan de bovenleiding, de seininrichting als het spoor gewerkt.

Daarnaast voert Infrabel in dezelfde zone ook nog de resterende bouwkundige werken uit. Tegelijkertijd gebeuren er ook onderhoudswerken en werkt Infrabel verder aan de verdere uitrol van het Europese veiligheidssysteem ETCS.

Aangepaste treindienst

Door de werken kunnen er dit weekend geen treinen rijden op spoorlijn 50A tussen de stations Gent-Sint-Pieters en Brugge. Daardoor rijden er minder treinen van en naar de kust dan normaal. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, past NMBS de treindienst aan en zet ze ook vervangbussen in.

• De IC-treinen tussen Genk en Blankenberge en tussen Eupen en Oostende worden omgeleid tussen Gent en Brugge en zijn daardoor tot 20 minuten langer dan normaal onderweg.

• De IC-treinen tussen Antwerpen-Centraal en Oostende rijden niet verder dan Gent-Sint-Pieters. Wie vanuit Antwerpen naar Oostende wil, moet in Gent-Sint-Pieters overstappen op een andere trein.

• De IC-treinen tussen Brussels Airport-Zaventem en Knokke rijden niet verder dan Gent-Sint-Pieters. Wie van en naar Knokke wil, moet in Brugge overstappen op een pendeltrein die heen en weer rijdt tussen Brugge en Knokke.

• Dit weekend rijden er geen treinen van en naar het station Zeebrugge-Strand. NMBS zet tussen Brugge en Zeebrugge-Strand vervangbussen in.

• Tussen Gent-Sint-Pieters en Brugge rijden er vervangbussen. Deze bussen stoppen in Drongen, Landegem, Hansbeke, Bellem, Aalter, Maria-Aalter, Beernem en Oostkamp.

Ook tijdens de weekends van 11-12 en 25-26 september en 2-3 en 9-10 oktober werkt Infrabel aan het spoor tussen Gent en Brugge en is er een aangepaste treindienst.

Plan je reis

NMBS raadt wie met de trein naar de kust wil aan zijn of haar reis goed voor te bereiden. De online reisplanner van NMBS houdt rekening met de aangepaste treindienst en toont ook de verwachte drukte op de verschillende treinen.