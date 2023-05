Kust tevreden over allereerste meivakantie

Tijdens de meivakantie zijn in totaal ongeveer 750 000 dagtoeristen en 1,2 miljoen toeristische overnachtingen genoteerd. Ook de som van de paasvakantie en meivakantie wordt positief geëvalueerd, met evenveel overnachtingen door Franstalige Belgen als in 2022. De Kust kijkt uit naar de komende verlengde weekends.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “De Kust ontwikkelde zich in de voorbije jaren meer en meer tot een bestemming voor de vier seizoenen. Twee derde van de toeristische omzet wordt gerealiseerd buiten het zomerseizoen. De Kust blijft ook een favoriete bestemming tijdens het voorjaar. Westtoer en de toeristische sector overleggen om de diverse aspecten rond de nieuwe vakantiespreiding in goede banen te leiden”, vertelt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Stijging van 50%

Het totaal van de toeristische overnachtingen aan de Kust wordt voor de voorbije twee weken ingeschat op 1,2 miljoen, een stijging van ongeveer 50 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2022. De stijging ligt voornamelijk bij de Franstalige Belgen. Ook het aantal toeristische overnachtingen door Vlamingen en buitenlanders is iets gestegen, mede door het verlengde weekend van 1 mei. In de voorbije twee weken reisden ook tal van Nederlanders naar de Kust.

De balans van de twee weken paasvakantie met de twee weken meivakantie is positief: ondanks het ontbreken van een periode met stabiel en mooi lenteweer noteert de Kust 2,6 miljoen toeristische overnachtingen. Dit is een status quo in vergelijking met paasvakantie en eerste twee weken van mei 2022 (zowel bij de Vlamingen als bij de Franstalige Belgen). Tijdens deze twee vakanties trok de Kust ongeveer 1,8 miljoen dagtoeristen, een lichte daling van 5 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2022.