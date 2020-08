Kust verwacht ‘lichtgroen’ tot ‘geel’ weekend tijdens hittegolf

Westtoer raadt bezoekers aan om vooral tijdens de piekuren in de namiddag de centra te vermijden en de rustige plekken aan zee op te zoeken.

“De toeristische sector aan zee is klaar voor een zomers, zonnig weekend. Iedereen is welkom, al blijft het natuurlijk belangrijk dat bezoekers een veilige, comfortabele vakantie beleven. We raden daarom aan om voor het vertrek en tijdens het verblijf onze druktebarometer te consulteren. Zie je daarop dat bepaalde zones in het geel staan, dan is het verstandig om uit te wijken naar een groene zone. De Kust beschikt over tal van rustigere plekken. Die vormen een prima alternatief voor de centra van de badplaatsen”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Volgens een online panelbevraging van iVox heeft 17% van de Belgen de intentie om de komende 7 dagen naar de Kust te trekken. Dat ligt in lijn met de afgelopen weken. Het gaat daarbij om dagjestoeristen, verblijfstoeristen en tweedeverblijvers.

Het aangekondigde zomerweer zorgt voor veel last-minute boekingen bij de hotels. Uit de cijfers van het online boekingsplatform Stardekk blijkt dat komend weekend voor de hotelsector het beste weekend wordt sinds de heropstart.

Het provinciebedrijf Westtoer roept op om alle maatregelen van de federale en lokale overheden inzake handhygiëne, social distancing, beperkte contacten en gebruik van mondmaskers strikt na te leven.