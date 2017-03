Kust verwacht 1,2 miljoen dagtoeristen

Met het voorspelde zachte, rustige weer verwacht de toeristische sector aan de kust een goed begin van de paasvakantie. Ook het paasweekend kondigt zich nu al goed aan met hotelboekingen die vlot binnen stromen tot een bezettingsgraad van 80 procent en meer. Bij goed weer in het slotweekend kan dat nog verder oplopen. De kust verwacht ook 1,2 miljoen dagtoeristen.

"De paasvakantie valt iets later dan in 2016. De boekingen verlopen goed. Uitschieter blijft het verlengde weekend van Pasen op het einde van de vakantieperiode, waar we op dit moment een gemiddelde bezetting van 80 procent behalen. De drukste periode qua reservaties ligt voorlopig in de tweede week. Het weer wordt een bepalende factor voor verdere boekingen. Bij goed weer noteren de hotels veel lastminutereservaties", aldus Francis Bosschem, voorzitter van de vzw Kusthotels.

Algemeen zwemverbod

Ondanks het warme weer van de voorbije dagen en het rustige weer van de komende dagen wordt er opgeroepen om voorzichtig te zijn voor wie de zee wil ingaan. "We rekenen op de verantwoordelijkheidszin, vooral van volwassen en gezinnen met kinderen", aldus gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block . "Iedereen kan het hele jaar door genieten van de zee. We hebben ook sinds kort een akkoord met de kustgemeenten om vanaf 15 juni minstens een post te bemannen in elke kustgemeente." Daarbuiten kunnen de kustgemeenten autonoom beslissen om redders in te zetten. Maar in de paasvakantie worden nergens redders ingezet. De Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen waarschuwt ook voor het koude zeewater en gebruikt als algemene regel: als de reddingsposten niet open zijn, geldt een algemeen zwemverbod.