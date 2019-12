Kust verwacht 600.000 dagtoeristen tijdens kerstvakantie

Dit weekend zakken er zo'n 175.000 dagtoeristen af naar de Belgische kust. Over de volledige kerstvakantie zullen er dat naar schatting 600.000 zijn. Dat blijkt uit cijfers van het provinciaal toerismebedrijf Westtoer.

De kust is ideaal voor een korte vakantie tussen de feestdagen door. Heel wat feestvierders zoeken de kuststreek op om de overgang van oud naar nieuw te vieren en te genieten van de kerstsfeer. En dit jaar zorgt ook het zachte weer voor extra drukte aan zee.

"Zoals iedereen weet is de kust echt een bestemming voor de vier seizoenen geworden. De kerstvakantie is een belangrijk onderdeel daarvan", klinkt het bij Dirk Marteel van Westtoer. "Wat betreft de afgelopen periode is het verblijfstoerisme een topper, naast de aanwezigheid van dagtoeristen."