Kust verwacht eerste topweekend

Ook toeristen uit de buurlanden vinden de weg terug naar de kust, zegt het autonoom provinciebedrijf Westtoer. Voor de kusthotels wordt komend weekend een topweekend. Ook voor de midweek - van maandag tot vrijdag - en het volgende weekend is de hotelbezetting hoog. Opvallend is dat in de midweek 20% van de online geplande hotelboekingen uit het buitenland komen. In de weekends loopt dat zelfs op tot 25% met vooral Duitsers (9%) maar ook Nederlanders (5%).

De toeristische verhuurkantoren melden dat ze quasi tot volledig volzet zijn voor de komende weken. Zo’n 90% van de boekingen gebeurt door binnenlandse toeristen.

Rustige plaatsen ontdekken

Westtoer en de tien kustgemeenten roepen de gasten op voorzichtig te blijven op drukke plaatsen, en niet meteen voor stranden dicht in de buurt van de treinstations te kiezen. Wie nog een daguitstap naar zee plant de komende dagen, vermijdt best de zon- en feestdagen. Sowieso is het handig om je reis naar zee vooraf te plannen via dekust.be. Daar vind je de druktebarometer, de druktemeter van de NMBS en ook de geldende coronamaatregelen per badplaats.