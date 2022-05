Kust verwacht 'gezellige drukte', druktebarometer actief

Traditioneel zorgt het hemelvaartweekend voor enkele drukke dagen aan zee. "Ondanks de matige weersvoorspellingen is de toeristische sector alvast optimistisch voor de komende dagen", klinkt het bij Westtoer. Bij de raming van online boekingen noteert Westtoer een bezettingsgraad van 85 à 90 procent voor de overnachtingen van donderdag op vrijdag en vrijdag op zaterdag.

Druktebarometer actief

De gemiddelde bezettingsgraad ligt momenteel nog iets lager dan het paasweekend, toen ongeveer 95 procent hotelbezetting is genoteerd. De hotels hopen bij goed weer op extra last minute reservaties. Verder is ook vzw Kustcampings positief. Zij noteren zowel bij kampeerplaatsen als bij de verhuuraccomodaties een sterke bezetting. De toeristische verhuurkantoren aan de kust verwachten een gezellige drukte.

Op de website van de kust is de druktebarometer opnieuw actief. Daarop kunnen bezoekers aan de hand van een kleurencode zien hoe druk het is aan zee.