Kust verwacht half miljoen toeristen met eindejaar

Met de eindejaarsfeesten is de kust voor veel feestvierders de ideale bestemming om het jaar af te sluiten. Ook De Haan krijgt deze periode heel wat toeristen over de ...

Voor het kusttoerisme is de kerstvakantie een mooie afsluiter van een geslaagd jaar. Juli en augustus blijven de topmaanden aan zee. Het provinciebedrijf Westtoer verwacht deze periode 550.000 dagtoeristen.

Ook de winkels varen er wel bij. Net voor de start van de solden gaan er toch nog wat cadeaus de deur uit. Dit jaar zijn er opvallend veel vragen over vuurwerk op oudejaar. In De Haan is vuurwerk afvuren verboden.

Op 6 januari wordt in deelgemeente Wenduine de kerstvakantie afgesloten met een Noordzeeduik, kerstboomverbranding en vuurwerk