Kust verwacht straks 375.000 dagjesmensen

Het verlengd weekend van Pasen is voor de kust traditioneel één van de toppers in het voorjaar

Met het aangekondigd mooi weer is de toeristische sector alvast optimistisch voor de komende topdagen. “Voor het verlengd weekend verwacht de kust verwacht ongeveer 375.000 dagtoeristen. Hotels noteren een bezetting van 85 procent of meer”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. "Om verkeerproblemen te vermijden raden we aan om de trein en de kusttram te gebruiken om te reizen naar en langs de kust". Zo is er "Happy Trip", een voordelige reisformule per trein voor een korte vakantie.