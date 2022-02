Kust verwacht windstoten tot 130 km/u

De storm zou gepaard kunnen gaan met rukwinden over de noordwestelijke landshelft tussen 100 en 130 km/u. Daarom zouden sommige provincies opgeschaald worden naar code oranje. De storm, die een kracht van 9 à 10 Beaufort zou kunnen halen, zou ook gepaard kunnen gaan met schade, waarschuwt de weerman.

Code oranje

Momenteel heeft het KMI code geel afgekondigd voor woensdagavond 21 uur tot en met vrijdagochtend 2 uur voor heel het land. In de loop van vrijdagnamiddag zou dat voor sommige provincies in het noordwesten van het land en de kust dus kunnen worden opgeschaald naar code oranje. "In het meest optimistische scenario verwachten we windstoten tot 100 km/u, in het slechtste scenario gaat het om windstoten tot 130 km/u aan de kust", verduidelijkt Dehenauw.

Tussen vrijdagmiddag en zaterdag middernacht verwachten we storm tot zware storm (9-10 Bft) op de Belgische Noordzee, met windstoten die over de NW-landshelft kunnen oplopen van 100 km/h (meest optimistische scenario) tot 130 km/h (meest pessimistische, aan zee). Kans op schade. — David Dehenauw (@DDehenauw) February 16, 2022

Het KMI baseert zich daarvoor op computermodellen, die al sinds dinsdag bevestigen, dat er zwaar stormweer zit aan te komen. In de loop van donderdag en vrijdag zou het KMI meer details kunnen geven, maar Dehenauw laat nu alvast weten dat mensen, indien nodig, losse structuren best al kunnen verankeren.