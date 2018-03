Kust verwelkomt Beaufort 2018

Voor de Kunsttriënnale aan zee selecteerde curator Heidi Ballet 18 binnen- en buitenlandse kunstenaars die projecten realiseren in negen kustgemeenten. “Beaufort positioneert de Kust als een cultuur-toeristische bestemming. We mikken op een breed publiek dat in het unieke decor van de Kust gratis kan genieten van kunst”, aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. De zesde editie van de Kunsttriënnale aan zee vindt plaats van 30 maart tot 30 september 2018.

Monumenten en ecologie

Curator Heidi Ballet: "In Beaufort wordt de zee belicht als een plek die onbeheersbaar is en ons tegelijk verbindt met de rest van de wereld. Iedere deelnemende kunstenaar komt uit een land dat grenst aan een zee. Beaufort2018 heeft geen titel en had aanvankelijk ook geen thema. Er zijn in de loop van de voorbereidingen wel twee thema's komen bovendrijven, namelijk monumenten en ecologie".