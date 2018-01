Kust zet zich schrap voor stormtij

De eerste storm van 2018 is op komst. Op zee en aan de kust wordt er rekening gehouden met windstoten tot 110 km per uur. Ook in het binnenland is het code oranje.

Samen met de rukwinden wordt er flinke onweersbuien verwacht. Bij het Maritiem Redding - en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende wordt de situatie nauwlettend in het oog gehouden. Er is storm in aantocht vanuit het westen. Vanaf middernacht wordt er windkracht negen verwacht, maar later op de nacht gaat de wind in kracht toenemen en gaat het om windpieken tot 11 Beaufort .

Hoge waterstanden

Gelukkig komt de wind uit het zuidwesten, draait die naar het noordwesten kan krijgen we veel grotere golven die op onze Noordzeekust beuken. Dat is veel erger. "Maar vermits het juist volle maan is geweest mogen we ook springtijcondities verwachten", zegt Réjane Gyssens van het MRCC. "Dat wil zeggen dat we veel meer water verwachten dan in andere omstandigheden. Gekoppeld aan die west-zuidwestelijke wind gaan we hier in Oostende een waterstand krijgen van 5 meter 65. Dat is gevaarlijk stormtij, heel veel water en overslaande golven. Alle kustgemeenten zijn al gewaarschuwd voor dat stormtij.

Een gewaarschuwd man...

Heel wat steden en gemeenten sluiten bossen en parken. Via sociale media waarschuwen ze hun inwoners. Hieronder vind je een overzicht.