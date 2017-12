Kustboys: "Geen mooi kerstgeschenk"

De ondernemer was sinds 2013 hoofdaandeelhouder en voorzitter van de kustploeg.



"Ik hoorde het op de radio en mijn eerste gedachte was: dit kan niet! Een voorzitter kan toch geen twee clubs in 1A leiden?", zegt Carrewyn over het nieuws dat Coucke Anderlecht zal overnemen. "Helaas is de harde realiteit dat hij ons zal verlaten. Dit is heel jammer."



Wat de gevolgen van de overstap van Coucke voor KVO zullen zijn, is voor Carrewyn nog lastig in te schatten. "Hij zegt dat zijn hart hier blijft, dus ik mag veronderstellen dat hij ons niet als een steen gaat laten vallen. Waarom Coucke dit doet, is de grote vraag. Het is voor ons alvast geen mooi kerstgeschenk. Wat de gevolgen zijn op financieel vlak, zal pas over enige tijd blijken."