Kustburgemeesters dringen aan op nieuw overleg

Volgens de Middelkerkse burgemeester Jean-Marie Dedecker voeren ze nu de druk op om bij de nationale veiligheidsraad te een oplossing af te dwingen. Hij beklemtoont ook dat de terrassen in Middelkerke worden opgebouwd, maar nog niet openen.

Complexe situatie

Volgens Dedecker moet er een eenduidig protocol komen om via de horeca een veilige spreiding van vakantiegangers aan zee te garanderen. Straks is het paasvakantie, een beslissing is nu dringend. "Wij gaan de druk opvoeren op politiek vlak. Alle kustburgemeesters staan voor één keer op één lijn. We hebben enorme problemen".

Ook de voorzitter van de kustburgemeesters, Dirk De fauw uit Brugge, wil snel nieuw overleg. Oostends burgemeester Bart Tommelein trekt aan dezelfde kar, maar noemt de situatie erg complex. Uit zijn bevraging van de horeca blijkt dat niet elke ondernemer staat te springen om enkel met een terras te openen.

