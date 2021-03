Kustburgemeesters hopen op heropening horeca tegen paasvakantie

De kustburgemeesters willen uiteindelijk tot een gemeenschappelijk standpunt komen en dat overmaken aan de overheid. Dat meldt burgemeester van (Zee)Brugge Dirk De fauw donderdag.

Voor de paasvakantie verwachten de kustburgemeesters opnieuw veel volk aan zee. Daarom willen ze tegen dan een heropening van de horeca of minstens een heropening van de terrassen. "De voorbije zonnige weekends toonden al aan dat mensen bij zon meteen naar de kust komen. In de paasvakantie zal dat niet anders zijn. Daarom is het belangrijk dat we met alle tien kustgemeenten op één lijn zitten", aldus De fauw.

Spreiding van toeristen

Uit het kustburgemeesteroverleg van woensdag bleek dat de heropening van terrassen, strandbars of zelfs de horeca zou kunnen zorgen voor meer mogelijkheden tot spreiding van toeristen. De kustburgemeesters kwamen al overeen dat zowel private strandcabines als strandbars mogen beginnen opbouwen vanaf 15 maart. Verdere concrete standpunten zijn er nog niet, maar er worden wel verschillende pistes besproken. Zo bekijken de kustburgemeesters of strandbars eventueel enkel raamverkoop kunnen organiseren. Daarbij kunnen stranduitbaters dan ook strandstoelen verhuren.

"Net zoals vorige zomer, kunnen stranduitbaters dan zorgen voor een indeling per bubbel met voldoende afstand. Dat zorgt dan weer voor extra spreiding en veiligheid", aldus De fauw.

Enkel terrassen?

Ook kijken de kustburgemeesters naar de heropening van louter de terrassen van horecazaken. "Als een volledige heropening niet kan, zou dat een oplossing kunnen zijn. Mensen kunnen dan in openlucht zitten en er is opnieuw voldoende sanitair voor alle bezoekers aan zee. Dat is momenteel vaak een probleem."

De kustburgemeesters willen de tekst met hun gemeenschappelijke standpunten overmaken aan de overheid.

