Kustburgemeesters hopen vooral tweedeverblijvers deze zomer te verwelkomen

Verschillende kustburgemeesters hopen deze zomer in de eerst plaats de tweedeverblijvers te kunnen verwelkomen. Dat blijkt donderdag uit een rondvraag. De kustgemeenten zijn in afwachting van maatregelen voor de zomer volop bezig met voorbereidingen om het toerisme aan de kust in goede banen te...

Er wordt vermoed dat het aantal toeristen aan de kust beperkt zal moeten worden.

Zomer in coronacrisis

Kustgemeenten bereiden zich volop voor op de zomer in coronacrisis. Omdat het steeds waarschijnlijker wordt dat buitenlandse reizen deze zomer niet kunnen doorgaan, verwacht de kust een grote toestroom aan toeristen uit eigen land. Daar wil de kust zich op voorbereiden. "Het is nog afwachten in welke situatie we ons tegen dan zullen bevinden maar stranden boordevol mensen is geen goed idee", vertelt gouverneur Carl Decaluwé.

Toch hopen kustburgemeesters in de eerste plaats hun tweedeverblijvers te kunnen verwelkomen indien mogelijk. "Als dat uit te voeren valt, zou dat een goede oplossing zijn. Onze tweedeverblijvers hebben al heel wat geduld moeten hebben in deze periode", vertelt burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA).

Alle scenario's worden bekeken

Ook in De Haan en Oostende nemen de burgemeester het op voor de tweedeverblijvers. "Ik zal erop staan dat tweedeverblijvers als eerste naar de kust mogen komen. Ook onze inwoners met een strandcabine moeten als eerste een plekje krijgen op het strand", aldus Bart Tommelein (Open Vld).

Al blijft het voor deze zomer nog koffiedik kijken. "We zullen ons volledig moeten laten bijstaan door experten. Alle scenario's worden nu rustig bekeken zodat we tot een uitvoerbaar plan kunnen komen", aldus Decaluwé.

Bekijk ook