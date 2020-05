Kustburgemeesters na overleg: "Eerst tweedeverblijvers, dan de rest"

De kustburgemeesters stellen geen datum voorop voor de heropstart van het kusttoerisme. Ze stellen een gefaseerde aanpak voor. Dat is de uitkomst van het overleg vandaag in Brugge.

Bij het overleg waren ook gouverneur Decaluwé en Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir aanwezig. Vorige week nog verklaarden de kustburgemeesters zich bereid om tweedeverblijvers vanaf 18 mei toe te laten, maar die datum is door de Nationale Veiligheidsraad verschoven naar ten vroegste 8 juni.

Eerst tweedeverblijvers

De kustburgemeesters houden vast aan hun gefaseerde aanpak voor de heropstart van het kusttoerisme. "Wij zullen de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad wel degelijk volgen, alleen vragen we om mensen in fasen toe te laten aan de kust en niet allemaal tegelijk", aldus gouverneur Decaluwé. De kust wil eerst tweedeverblijvers toelaten. In tweede instantie willen ze de kans geven aan het verbijfstoerisme in hotels, B&B's, campings en vakantieappartementen en dan pas aan dagjestoeristen. Zij zouden pas welkom zijn vanaf het moment dat de restaurants en cafés opnieuw opengaan.

Wanneer tweedeverblijvers welkom zullen zijn aan de kust, is dus nog niet duidelijk.

Eigen maatregelen

Verder werd beslist dat er één uniform raamwerk wordt voorzien waarin de kustgemeenten op eigen maat maatregelen kunnen nemen. Het raamwerk bestaat uit volgende punten: een verkeerscirculatieplan voor zowel personenwagens als personen, een strandplan met focus op toegang tot het strand, bewaakte zwemzones vanaf 27 juni en een circulatie- en terrassenplan voor de dijk, winkelstraten en andere publieke ruimtes.Elke gemeente kan op basis van het aantal bezoekers zelf invulling geven aan deze plannen. "Een belangrijke voorwaarde is dat we het aantal bezoekers continu in kaart kunnen brengen. Enkel zo kunnen we ingrijpen indien nodig", aldus Decaluwé. De kustgemeenten zullen dus continu het aantal bezoekers moeten monitoren. Zo werd al berekend hoe groot de capaciteit van de stranden per gemeente precies is. Op basis daarvan zullen de gemeenten een strandplan uitwerken. Daarbij staan Nieuwpoort en Blankenberge voor de grootste uitdaging. Zij hebben volgens de cijfers een capaciteitstekort op de stranden.