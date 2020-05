Kustburgemeesters tevreden over akkoord rond tweedeverblijvers

Het ministerieel besluit moet nog worden goedgekeurd, maar zal waarschijnlijk vandaag nog in het Staatsblad komen. Dat wil zeggen dat tweedeverblijvers voor het Hemelvaartweekend al naar de kust kunnen gaan. De kustburgemeesters zeggen klaar te zijn om de toestroom op te vangen.

"Klaar om tweedeverblijvers te ontvangen"

Tweedeverblijvers zijn weer welkom aan de kust en daar zijn de kustburgemeesters blij om. Zij stuurden al eerder aan op een opheffing van het verbod op tweedeverblijvers. "Wij hadden al twee keer gemeld dat we klaar zijn om tweedeverblijvers te ontvangen en liefst zo snel mogelijk. Ik ben vooral blij dat de onduidelijke situatie nu weg is", zegt de burgemeester van Oostende, Bart Tommelein (Open Vld).

Ook Dirk De fauw (CD&V), burgemeester van Brugge is positief. "Ik wil benadrukken dat wij er als kust volledig klaar voor zijn. Zeker in Zeebrugge is er voldoende plaats. Het is een goede eerste oefening voor de zomer."

Burgemeesters verwachten dit weekend een toestroom aan tweedeverblijvers maar rekenen op het gezond verstand. "Als de Veiligheidsraad het veilig vindt, zal het veilig zijn. Ik zie dat mensen hier echt afstand houden en verwacht dus dat ook tweedeverblijvers dat zullen doen", aldus de burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe (sp.a).

Ook in Middelkerke worden geen problemen verwacht. "Er zal inderdaad veel volk komen, maar hier is plaats genoeg. Ik reken erop dat iedereen zich aan de regels blijft houden", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker

