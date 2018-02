Kustgemeenten scharen zich achter Statiegeldalliantie

Ze ergeren zich al langer al een talloze flesjes en blikjes die nooit in de PMD-zak geraken, maar als zwerfvuil achtergelaten worden op het openbaar domein. Samen met andere organisaties en burgers vragen ze meer bescherming voor het milieu en een beter hergebruik van materialen. Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd en niet langer blijven rondslingeren op het strand, de bermen of in de zee. De kustgemeenten zijn alvast van plan om nieuwe sensibiliseringsacties uit te werken om plastiek en zwerfafval te vermijden. Er komen groepsaankopen van hernieuwbare bekers voor evenementen, een verbod op rietjes en nieuwe sensibiliseringscampagnes tegen sigarettenpeuken op het strand. Op een beslissing van de Vlaamse overheid om het statiegeld echt in te voeren, blijft het wel nog wachten.