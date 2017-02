Kustloodsen vrezen voor hun toekomst en Zeebrugge

Het korps van kustloodsen, dat gestationeerd is in Zeebrugge, maakt zich zorgen over het hervormingsplan dat op til is.

Het is één van de kleinste korpsen van het Vlaams Loodswezen (DAB) en zou opgeslorpt worden in een groter geheel waardoor alle loodsen overal aan de slag kunnen gaan.

"Het korps loodst schepen van en naar de West-Vlaamse zeehavens en dat is specialistenwerk", zegt de Associatie van Kustloodsen (AVK). "Met de geplande hervorming dreigen de havens van Oostende en Zeebrugge in de nabije toekomst zwaar in te boeten op expertise en beschikbaarheid van de loodsen. Volgens de kustloodsen is het plan bijzonder inefficiënt. “Het werkingsgebied verdelen onder een grote groep loodsen, zou betekenen dat ons specialisme hier sterk achteruit gaat. De schepen zijn even groot, maar het aantal scheepsbewegingen op de kusthavens is aanzienlijk kleiner dan op de Schelde waardoor het moeilijker is zich te bekwamen.

Scheldeproblematiek niet oplossen aan de kust

"De Vlaamse overheid wil een beslissing doorduwen waarbij alle statuten en inzetbaarheid uniform worden over alle korpsen heen. Dat gebeurt vooral om de problemen van de loodsentekort in het Antwerpse op te lossen. We zijn met weinigen aan de kust en alle focus wordt de laatste tijd op Antwerpen gelegd. We voelen ons daar het slachtoffer van. Door onze kleine schaal worden we amper gehoord in de discussie.”

Zeebrugge

De Associatie vreest daarnaast voor een andere bedreiging, specifiek voor de haven van Zeebrugge. Om de scheepvaart van de windmolenparken te scheiden wil de overheid een toegangsroute reguleren waar nu nog vrije doorvaart geldt. "Tal van schepen die uit het noorden naar Zeebrugge varen, kiezen al lang deze route omdat die hen tientallen mijlen bespaart. Met de nieuwe regels legt de Vlaamse overheid een hypotheek op de maritieme toegankelijkheid van de Zeebrugse haven.