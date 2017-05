Kustpolitie heeft te weinig boten

Die boot mag dan wel goed uitgerust zijn, toch is dat veel te weinig zegt Benny Staelens van politievakbond NSPV: “Voor taken als het opsporen van smokkel van personen of goederen, controles op grote en kleine vaartuigen of ordehandhaving in de havens kan de scheepvaartpolitie aan de kust slechts een beroep doen op één boot.”

Snelle interventies zijn wat moeilijker voor de SPN-9, die de scheepvaartpolitie in bruikleen van de Vlaamse Overheid krijgt. Zodiacs zijn sneller, omdat ze flexibeler zijn. En eigenlijk heeft de politie er daar ook zeven van, maar de meesten zijn defect. De twee die wel nog operationeel zijn, worden ingezet in Gent en Luik.

Volgens De Standaard worden rond deze periode drie nieuwe rubberboten geleverd aan de scheepvaartpolitie, maar geen enkele daarvan zou bestemd zijn voor de kust.