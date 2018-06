Kustredders klaar voor toestroom van baders

Vanaf 1 juli zullen redders in 82 reddersposten langs onze Noordzeestranden zwemmers in de gaten houden. Vanaf dit weekend is er in elke badplaats minstens één redderspost bemand.

Vorig jaar kwamen de redders 355 keer tussen voor baders en watersporters in moeilijkheden. Ze hielpen ook 886 verloren kinderen hun familie of begeleiders terug te vinden. Voor de kinderen worden er dit jaar weer anti-verdwaalbandjes uitgedeeld. Nieuw is dat er op de achterzijde van de bandjes een website te zien is waarop men kan zien welke kusthandelaars een leuk voordeel of korting geven aan kinderen die zich in hun zaak aandienen. En in samenwerking met OVAM worden er gratis afvalzakjes verspreid in de kustgemeenten.