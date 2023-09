De zomervakantie is voorbij. Dat betekent dat er minder bewaakte zones zijn. Er is wel altijd één bewaakte zone per badstad. IKWV vraagt aan de dagjestoeristen om zeker alleen in bewaakte zones in het water te gaan. De voorbije maanden gebeurden er enkele dodelijke ongevallen. En dat wil de kustreddingsdienst dit weekend vermijden.

De kustredders zijn nog actief tot en met 17 september. Een overzicht van de nog geopende zones vind je hier.