Kustreddingsdienst niet te spreken over initiatief Oostende en Blankenberge

Mooi weer dit weekend, dus dat betekent veel volk aan de kust. Oostende en Blankenberge zetten daarom redders in om één zwemzone te beveiligen. De Kustreddingsdienst is echter niet te spreken over dat idee. "Het seizoen was afgesloten. Zwemmers weten dat ze na september de zee niet meer inmogen. Nu brengen Oostende en Blankenberge twijfel", zegt secretaris van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen, An Breun. "Door redders te plaatsen, zorgen ze voor een vals gevoel aan veiligheid in andere badplaatsen, waar geen redders zijn."

Oostende begrijpt de hetze niet. "We zijn een badstad, daarom doen we er bij mooi weer alles aan om het strand en de zee zo aantrekkelijk mogelijk te maken. We verwachten niet veel zwemmers, maar diegene die het erop willen wagen, willen we toch een dienst verlenen", zegt Oostendse schepen Nancy Bourgoignie (SP.A). Ook in Blankenberge klinkt ongeloof. "de toeristen appreciëren de flexibiliteit in deze zaken. Waarom zouden we het niet doen, als we de veiligheid kunnen garanderen?" aldus schepen van Blankenberge Björn Prasse (Open VLD).