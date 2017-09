Kusttoerisme kende minder goeie zomer

In de zomervakantie van 2017 zijn een kleine 6 miljoen toeristen op daguitstap geweest naar de kust.

Dat is 6% minder dan vorig jaar. Het minder goeie weer was de spelbreker. De cijfers worden wel wat gecompenseerd door het mooie voorjaar. In de eerste 8 maanden telt provinciebedrijf Westtoer 12,7 miljoen dagtoeristen, wat neerkomt op een veel lichtere daling van amper 1%.

Ook het aantal verblijfstoeristen is tijdens de zomermaanden gedaald. Hotels noteerden 2% minder overnachtingen. Ook bij de vakantiewoningen en campings was er een daling. Maar ook hier wordt dat verlies gecompenseerd door het goede voorjaar. Daardoor is er zelfs een stijging van 3 tot 5% de eerste 8 maanden van 2017.