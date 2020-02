Het knarsende geluid dat de kusttram soms maakte in Knokke-Heist, is sinds deze week verholpen met een smeersysteem.

Het schuren van metaal op metaal is zo verzacht. Ook in Blankenberge, bij de haven, knarsen de trams soms maar ook daar werkt De Lijn aan een oplossing. Sommige trams hebben een eigen smeersysteem aan boord. Dat was tot gisteren defect, maar nu niet meer. En ook de nieuwe kusttrams, die na de zomer ingezet worden, zullen soepeler rijden.

