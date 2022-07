Kusttram rijdt opnieuw tussen Oostende Station en Westende Bad

Om 18.15 uur zaterdagavond communiceerde De Lijn dat de kusttram met vertraagde snelheid het werk hervatte in Middelkerke en Oostende. De hele namiddag was het spoor er onderbroken door een brand in een schakelkast aan het Arthur de Greefplein in Middelkerke.

Rond de middag meldde de vervoersmaatschappij nog dat reizigers langs het deel kustlijn het hele weekend niet op de kusttram konden rekenen. Technici slaagden er onverhoopt toch in om het probleem relatief snel op te lossen.