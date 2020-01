Kuurne-Brussel-Kuurne plaatst Gladiator op affiche

Kuurne-Brussel-Kuurne, met een nieuw parcours over 75 km nieuwe wegen, plaatst een gladiator op zijn affiche. Met een boodschap: Pas op voor lefgozers, want die kunnen misschien hun slag slaan in het openingsweekend, op 1 maart.

Kuurne-Brussel-Kuurne 2020 is een editie die in het teken staat van een nieuw decennium met een nieuw hoofdstuk voor KBK. Onze wedstrijd maakt vanaf het volgende seizoen deel uit van de nieuwe UCI ProSeries. En voor het eerst in meer dan 20 jaar krijgt KBK een gloednieuw parcours. De affiche is tegelijk ook een parodie op het onvervalste volksspektakel dat koers is.

Kuurne-Brussel-Kuurne krijgt 75km nieuwe wegen, wat kan zorgen voor ingrijpende wijzigingen in het klassieke koersverloop. Een welgemikt offensief kan het peloton nu makkelijk in narigheid brengen. In KBK-affiche zit dus een boodschap aan de renners: pas op voor lefgozers.

KBK belooft spektakel, maar geen gevaarlijke risico’s. Daarom is het nieuwe parcours meteen ook een stuk veiliger, met zo weinig mogelijk vluchtheuvels en verkeersremmers.

Kuurne-Brussel-Kuurne gaat door op 1 maart. Van de 19 WorldTour-ploegen tekenen er 18 present. Enkel Team Jumbo-Visma komt niet aan de start