Kuurne krijgt allereerste bikepark van Vlaanderen

Daar zullen wielrenners individueel of in groep terecht kunnen om op een veilige manier de nodige koersvaardigheden onder de knie te krijgen, met de nodige hindernissen die je aantreft op de Vlaamse wegen. Ook bijvoorbeeld kasseien. Peter is Eli Iserbyt, meter is Lieselot Decroix. De werken zouden in september volgend jaar starten.

Als locatie voor de integratie van een dergelijk bikepark werd dus gekozen voor de hippodroom te Kuurne. Een afgesloten locatie, met een ruime geschiedenis en reeds tal van faciliteiten, waarbij sport meer dan ooit een trekpleister wordt. Paardensport en wielrennen zullen elkaar aanvullen. Een ruimte die verder zal uitgebouwd worden tot multifunctionele sportomgeving. Burgemeester Francis Benoit: “Het binnenplein kan ingericht worden als fietsparcours en daarenboven kan de drafsport verder blijven. We willen ook denken aan andere mogelijkheden – joggen, skeeleren,….. Het samenbrengen van deze functies kan een hernieuwde dynamiek bieden aan deze sportsite, waar enkel winnaars bij zijn.”

Dit project gaat veel ruimer dan de professionele sporter. “Het gaat ook over de amateurs, jongeren, recreanten en de gewone dagdagelijkse fietsers. Kuurne kan mits bijkomende steun van Vlaanderen het eerste bikepark worden. We zetten in op de behendigheid en de techniek van de fietser te verhogen. De renbaan is een ideale afgesloten locatie hiervoor.”