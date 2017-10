De gemeente Kuurne zal in het woonuitbreidingsgebied tussen de Stokerijstraat en de Sint-Pietersstraat niet toelaten dat er gebouwd wordt tot in 2040. Hierdoor blijft een open gebied van 17 hectare behouden.

Het woonuitbreidingsgebied had een potentieel van een 300-tal woningen. De gemeente kiest voor inbreiding met woonprojecten in het centrum van de gemeente. Er zijn ondertussen al verschillende woonprojecten in uitvoering wat zal zorgen voor 1000 nieuwe woningen . Met de beslissing volgt de gemeente ook het advies van de Vlaamse overheid om pas te bouwen in de buitenrand als er nood aan is.