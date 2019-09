Kuurne: schuim veroorzaakt irritatie in huid en ogen

In Kuurne is het feest van de brandweer en het Rode Kruis voor een aantal kinderen in mineur geëindigd. Het schuim waarin ze konden ravotten veroorzaakte irritatie aan de huid en de ogen.

Gaatje in het hoornvlies

Vier kinderen moesten voor verzorging naar de spoed, bij één van hen zit er een gaatje in het hoornvlies. Maar blijvende schade is er niet. De brandweer betreurt het voorval en zal er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Zondag vierden in Kuurne zowel het Rode Kruis als de brandweer hun verjaardag, tientallen kinderen speelden toen ook in een heus schuimbad, maar een aantal moest nadien verzorging krijgen.

"Het was mooi weer, misschien heeft men zich nadien te weinig afgespoeld. Wij hebben dat ook niet gezien en kunnen daar dus wel lessen uit trekken voor de toekomst. Alle schuimproducten kunnen irritatie veroorzaken, ons schuim is niet anders dan ander schuim. Bij zepen is het ook zo dat ze irritatie kunnen veroorzaken als ze opdrogen en als er dus te weinig gespoeld worden", aldus Frank Maertens van hulpverleningszone Fluvia.

De brandweer gebruikt het schuim om een kelderbrand af te dekken of als brandbare vloeistof vuur vat. De ouders willen niet reageren voor de camera, maar hopen dat dit nooit meer gebeurt.