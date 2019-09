Kuurne vraagt hoe het er in 2035 moet uitzien

De komende jaren liggen er heel wat projecten op tafel in Kuurne: de vernieuwing van het centrum, de nieuwe invulling van de renbaan en omgeving, het masterplan Sint-Pieter. In die meerjarenplanning ligt een aantal dingen vast, maar lang niet alles. Kuurne wil nu polsen naar de mening van zijn inwoners.

Kuurne wordt groener

Wat al zeker vast ligt, is dat het in Kuurne groener moet worden. Want de gemeente bestaat voor 60% uit beton en ze is de tweede dichtstbevolkte gemeente van West-Vlaanderen. Kuurne wil de kern beter verbinden met de Leie, met aan de ene kant een fors uitgebreide groene zone die aansluit bij het bestaande Vlaspark. Ann Messelier – Schepen van Omgeving Kuurne: "Aan de andere kant van onze doorsteek naar het centrum kan er bebouwing komen. Daar kunnen mensen aan het water wonen. Maar wel binnen bepaalde krijtlijnen die ook groen vragen. We vragen inspanningen, groene doorsteken van de Harelbeeksestraat naar de Leie."

Tentoonstelling

Op een tentoonstelling in de bibliotheek zijn een aantal krijtlijnen en wensen uitgebeeld. Bezoekers kunnen er via post-its of duimpjes hun mening geven. Dat kan ook digitaal. Bedoeling is de adviezen later op te nemen in de definitieve plannen. Francis Benoit – Burgemeester Kuurne: "Alle meningen zullen via deze tentoonstelling en vragenlijst worden verzameld. We gaan samenzitten in workshops en kijken of bepaalde plannen wel draagkracht genoeg hebben bij de bevolking. Zij zullen misschien ook zelf sublieme ideeën aanbrengen waar we zelf niet aan gedacht hebben. Maar we hebben alleszins de bedoeling om rekening te houden met de wensen van de inwoners."