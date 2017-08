Kuurne wil straatracers aan banden leggen

De burgemeester hoopt hen met de ANPR-camera’s die eind deze maand operationeel zijn, op te sporen. Binnenkort start de gemeente ook een sensibiliseringscampagne. De spreekwoordelijke druppel voor de burgemeester was een incident gisterochtend vroeg. De organisatie van een grote rommelmarkt in de gemeente kreeg het aan de stok met een snelheidsduivel. In de twaalfde-Liniestraat maanden ze een racer aan om trager te rijden. Maar ze kregen daarop klappen.

Sensibiliseren

Vroeger gebeurde het snel rijden met open ramen en luide muziek vooral op de invalswegen waar bestuurders dan 120 in plaats van 70 rijden . Maar nu wagen sommigen zich ook aan snelheden van 80 km in de zone dertig van het centrum. "Het is een terugkerend fenomeen, maar het is nog nooit zo erg geweest als de laatste tijd", zegt burgemeester Francis Benoît. "Het is zo dat wij als gemeente in het najaar een sensibiliseringscampagne zullen opzetten. We zullen dat ook samen doen met de horeca en het verenigingsleven".