Kuurns Leeuwke na 100 jaar terug opgedoken

Ooit maakte het Leeuwke deel uit van een groter beeldhouwwerk, waarop de leeuw de Duitse adelaar verslaat. Maar in de tweede wereldoorlog heeft de Duitse bezetter de adelaar weggekapt. Na de oorlog verdween het Leeuwke, dat op de Markt van Kuurne stond.

Teruggevonden in ruin van woning

Toch bleef het al die tijd in Kuurne. Het leeuwke werd aangetroffen in de ruin van een woning, die Filiep Depoortere kocht. Voor hem was het een uitgemaakte zaak dat het beeld terug zou gaan naar de gemeente. "Het is onze morele plicht om dit terug te schenken aan de gemeente Kuurne, aan de Kuurnenaren, aan de mensen die hier liggen begraven, aan de oorlogsveteranen, aan de slachtoffers", vertelt Filiep.

Nieuw monument

Beeldende kunstenaar Erdgard Defoort heeft met een het Leeuwke een nieuw monument gemaakt, waarop ook de namen van de Kuurnse oorlogsslachtoffers staan.