Kuurnse burgemeester en schepen brengen wat geluk aan huis

Sommige mensen zijn niet meer goed te been of ziek of wat vereenzaamd. Burgemeester Francis Benoit lanceerde een oproep en wil hen een hart onder de riem steken met een bezoek. Ook Bram Deloof - ondertussen één jaar schepen van Geluk – ging mee op het eerste huisbezoek.

Het waren Marc en Marie-Christine die het eerste nieuwjaarsbezoek kregen. Marc is thuis in het verenigingsleven in Kuurne, maar kon voor het eerst niet naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Hij is gebonden aan een ademhalingstoestel. Het bezoek deed hem duidelijk deugd.

"Niet alleen op Nieuwjaar"

"Er zijn toch 13 mensen die zich hebben aangemeld", zegt de burgemeester."Het is de eerste keer dat we dat doen en we gaan ze alle 13 gaan bezoeken. Misschien volgt er volgend jaar een ander alternatief. Maar je moet dit niet alleen doen bij nieuwjaar. We moeten het geregeld doen". Kuurne profileert zich steeds meer als ‘geluksgemeente’. Bram Deloof is intussen één jaar schepen van Geluk. Hij heeft van mensen samenbrengen zijn prioriteit gemaakt.