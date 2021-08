Kuurnse schepen stapt uit de politiek

Ze gaat in oktober als afdelingshoofd Ruimte aan de slag in Meulebeke. De schepen van 47 wordt vervangen door Willem Vanwynsberghe, die er 25 is. Vanwynsberghe is leerkracht in Waregem. Hij nam bij de vorige verkiezingen voor het eerst deel en raakte meteen verkozen in de gemeenteraad. De jonge politicus neemt de bevoegdheden van Ann Messelier over: Personeel, Omgeving en Burgerlijke stand. Eventueel komt er in januari dan een wissel in bevoegdheden omdat er dan ook de politieke wissel is tussen N-VA- schepen Johan Bossuyt en Els Verhaegen van Groen.