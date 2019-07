KV Kortrijk trapt seizoen 2019-2020 af

De kalender voor het komende voetbalseizoen is dus bekendgemaakt, maar het is nog altijd niet duidelijk welke clubs in welke reeks zullen aantreden. De matchfixingzaak rond KV Mechelen-Waasland-Beveren is nog altijd niet afgerond. Bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport is momenteel de beroepsprocedure aan de gang.

26/07 20:30 - KRC Genk - KV Kortrijk

27/07 18:00 - Cercle Brugge - Standard de Liège

27/07 20:00 - Zulte Waregem - KV Mechelen*

27/07 20:30 - Waasland-Beveren* - Club Brugge

28/07 14:30 - RSC Anderlecht - KVO

In 1B moet Roeselare op zondag 4 augustus aan de bak in Union.