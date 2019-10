KV Oostende opent nieuw trainingscentrum

In het 'Technogel Training Center' bevinden zich hypermoderne kleedkamers, een splinternieuwe fitnessruimte, comfortabele slaapruimtes en een multifunctionele presentatieruimte. Volgens Joost Depreux, stadiondirecteur bij KVO was er al langer nood aan een nieuwe accommodatie: "Eigenlijk had KVO daar 5 jaar geleden moeten in investeren. De faciliteiten die wij hadden waren voldoende, maar onvoldoende voor een eersteklasseclub. We zaten in lokalen die ook door het arbeidersvoetbal op zaterdag gebruikt werden. Er waren ondertussen al een twaalftal containergebouwen bijgeplaatst. Dat was verre van ideaal."

De bouw van het nieuwe complex startte begin dit jaar. Kostprijs bedraagt anderhalf miljoen euro. Na Club Brugge en Zulte Waregem is KV Oostende de derde West-Vlaamse club die een nieuw trainingscentrum opent.