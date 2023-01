KV Oostende plukt spits Ivan Durdov weg bij Domzale

De 22-jarige Durdov komt over van het Sloveense Domzale, waar hij dit seizoen goed was voor zeven doelpunten en drie assists in zeventien competitiewedstrijden, en ondertekende een contract tot en met midden 2026 aan de kust.

Een doelpuntenmaker

"Ivan is een grote, fysiek sterke spits die weegt op een defensie en bovendien ook de diepte kan opzoeken. Hij is zeer aanwezig in de box en is een doelpuntenmaker", klonk CEO Gauthier Ganaye enthousiast over de kersverse aanwinst.

Oostende staat momenteel op de zestiende plaats in het klassement van de Belgische hoogste voetbalafdeling, met 17 punten, en begeeft zich daarmee op een degradatieplaats.