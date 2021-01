KV Oostende ruimt met man en macht sneeuw

Supporters van KV Oostende maakten zaterdag alles in gereedheid om de match tegen KV Kortrijk mogelijk te maken. Sneeuwtapijt of niet, de wedstrijd moet doorgaan.

Met een tiental zijn ze, de supporters van KVO. Ze doen er alles aan opdat hun ploeg zaterdagnamiddag zou kunnen spelen tegen KV Kortrijk. Winst of verlies, het zal in elk geval niet aan de grasmat liggen, want die ligt er na het sneeuwruimen piekfijn bij.

"Tot nader order rolt de bal en wordt er straks om 16.15u gewoon afgetrapt", laat de ploeg weten op sociale media.

Met man en macht aan het werk zodat #kvokvk straks kan worden gespeeld. Een wèreldploegsje van medewerkers en vrijwilligers. pic.twitter.com/sIRmZiiLJG — KV Oostende (@kvoostende) January 16, 2021

Een wedstrijdverslag krijgt u uiteraard morgen in Sport West.