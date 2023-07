KV Oostende ging in het vriendschappelijke burenduel op bezoek bij SV Bredene. Kersverse coach Stijn Vreven ging met KV Oostende makkelijk over SV Bredene. De eindscore was 0-5.

Voormalig KVO-aanvoerder en huidig aanvoerder van SV Bredene Xavier Luissint werd voor de aftrap gehuldigd omdat dit zijn laatste match als voetballer was. Ook voor Michiel Jonckheere was het een speciaal moment. Hij is onlangs nog gestopt met voetballen bij SV Bredene en is momenteel aan de bak bij KV Oostende als assistent-coach.