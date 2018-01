KVK rolt Moeskroen op, Essevee nekt Standard

Kortrijkse spitsen klaren de klus

In een gelijkopgaande wedstrijd bracht Perbet de bezoekers na 53 minuten op voorsprong. Moeskroen kreeg zijn kans op de gelijkmaker maar miste een opgelegde kans. KVK was duidelijk de betere ploeg in de tweede helft. Na dik 70 minuten klaarden de Kortrijkse spitsen de klus. Teddy Chevalier scoorde zijn elfde doelpunt al dit seizoen. Nauwelijks drie minuten later maakte Idir Ouali na een mooie aanval de wedstrijd helemaal dood. Moeskroen - Kortrijk: 0-3. KVK schuift zo mooi mee naar de zevende plaats en blijft helemaal in de running voor play-off 1. Het telt drie punten minder dan het nummer zes, STVV.

Zulte Waregem houdt Standard af

Zulte Waregem kwam net over halfweg de eerste helft op voorsprong tegen Standard na een harde knal van Idriss Doumbia. Bij de rust wisselde Dury Hamalainen voor Madu maar de thuisploeg kon niet verhinderen dat Standard langszij kwam via Emond. De 1-1 bleef lange tijd op het bord. Tot een andere invaller bij Essevee, Saponjic, in de 91e minuut de winning-goal scoorde: 2-1, Zulte Waregem pakt 6 op 6 na de winterstop, wipt naar een veilige 11e stek en laat zo de degradatiezorgen helemaal achter zich.