KVO trakteert dorstige supporters op biertje

Nog elf dagen en dan is er bekerfinale in het voetbal, tussen KV Oostende en SV Zulte Waregem.

Supporters kijken er alvast naar uit. Het moet hun sportieve hoogdag van het jaar worden. Maar ook de ploegen zelf, helpen daar graag bij. KV Oostende bijvoorbeeld trakteert 100 bussen met supporters op een biertje. Om kans te maken moesten de supporters zich aanmelden bij de club.

Sinds vandaag kunnen de busverantwoordelijken de bakken bier komen afhalen in brouwerij Van Honsebrouck in Izegem. KV Oostende zelf verwacht dat er 15.000 van de ploeg aan zee zullen afzakken naar de finale in het Heizelstadion in Brussel.