KVO trekt met wind in de rug naar Anderlecht

Met een ludiek filmpje toont KVO dat het klaar is om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Zoals Sebastien Dewaele in het filmpje zegt, hebben de kustboys na een tegenvallend seizoen vorig jaar, nu opnieuw de wind in de rug. Het schip, met goeie kapiteins en matrozen, staat naar eigen zeggen als een ploeg klaar om uit te varen.

De Kustploeg trapt het nieuwe seizoen zondagnamiddag op 14h30 af tegen het paars-wit van Vincent Kompany in het Lottopark.